Sanremo: scontro tra un'auto e uno scooter in strada Collette Beulle, 60enne portato in ospedale con l'elicottero (Foto)

Grave incidente, questa mattina, poco dopo le 8, in strada Collette Beulle, poco sopra il carcere di Valle Armea a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e un motorino si sono scontrati per cause ancora in via d’accertamento.

Come capita sempre in questi casi ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 60enne che ha riportato una serie di fratture e ferite in varie parti del corpo. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia e l’elicottero ‘Grifo 1’.

L’uomo ferito è stato prima soccorso sul posto e poi portato verso l’elicottero, con il quale raggiungerà l’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.