Pagamenti via link e negozio online SumUp: come combattere la crisi da Covid19

Cercare di sopravvivere alla seconda ondata del Coronavirus per le attività commerciali, non è facile. Complice anche il calo della spesa media delle famiglie italiane, è evidente che bisogna tener duro per riuscire a sbarcare il lunario. A Partire da luglio poi, i commercianti hanno avuto l'obbligo di accettare il pagamento tramite Pos. E' evidente che questo va a complicare il già difficile quadro delle spese da sostenere a causa della pandemia.

Per fortuna però, esistono dei servizi, come ad esempio SumUp, che danno la possibilità ai commercianti di poter avere questo servizio in maniera economica. Inoltre, con l'aiuto della nuova tecnologia, si possono anche sfruttare soluzioni di pagamento alternative, come i pagamenti via link. Tali pagamenti aiutano ancora di più a mantenere le distanze con il cliente ma allo stesso modo, a rendere le transazioni funzionali. Inoltre, la scelta di un Pos mobile rappresenta la soluzione ideale per una serie di motivi ma in più, non bisogna neanche perdere di vista l'importanza di trovare un dispositivo sicuro e valido da un punto di vista normativo così da potere anche usufruire degli incentivi statali.

1. Il credito d'imposta per l'acquisto del Pos portatile

Chi decide di acquistare un Pos portatile, esattamente come gli altri dispositivi della stessa categoria, ha diritto al bonus fiscale del 30% sulle spese relative al terminale. In pratica, con la legge 157/2019, si può chiedere un credito di imposta pari al 30% sui costi di commissione per i servizi di pagamento digitale. Quindi i commercianti potranno risparmiare su queste spese extra. Del resto, a partire dal 1 luglio 2020 la garanzia del pagamento con Pos è diventata obbligatorio per legge.

2. I vantaggi nell'utilizzo di un Pos portatile

I vantaggi del Pos portatile di SumUp, sta innanzitutto nel fatto che, in tutte le sue versioni, permette di ricevere pagamenti via link . Infatti, questo sistema offre ai clienti la possibilità di poter pagare a distanza. Questo, è una cosa molto positiva, specie in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando negli ultimi mesi ed in cui il distanziamento sociale deve necessariamente essere garantito. Attraverso l'applicazione per dispositivi mobili, si genera un link e il cliente può pagare con una commissione sulla transazione pari al 2,50%. L'attivazione è completamente gratuita e si tratta di un sistema che non richiede neanche di utilizzare il Pos: ti basta scaricare semplicemente l'applicazione gratuita di SumUp ed iniziare con la procedura guidata. Questo metodo è ideale soprattutto per le consegne a domicilio o per effettuare servizi da remoto: una pratica diventata sempre più diffusa in questo periodo di pandemia. Nelle consegne a domicilio, con un semplice click, si riceve denaro sul conto in modo sicuro, anche senza la presenza fisica del cliente come accennato precedentemente. Il link, viene generato in pochissimi secondi ed è subito condivisibile su Facebook, WhatsApp, sms o tramite email. E il gioco è fatto!

3. Come vendere online con l'App di SumUp

Una caratteristica fondamentale di SumUp è che dà la possibilità agli utenti di poter ampliare i propri confini. Infatti, se possiedi un'attività commerciale, potrai anche decidere di aprire un negozio online attraverso SumUp. Come fare? E' molto più semplice di quello che potresti pensare. Grazie al sistema di gestione disponibile dall'applicazione per smartphone e tablet, avrai modo di effettuare vendite online in modo molto semplice portando il proprio negozio in rete e disponibile quindi a livello globale.

4. Come funziona l'App per aprire un negozio online SumUp

Nel gestionale della app per il Pos portatile SumUp, si creano dei prodotti che sono in vendita presso il negozio e si può poi procedere per garantire i pagamenti. Allo stesso modo i prodotti creati possono essere condivisi sui social media. In questo modo, effettuare vendite online diviene davvero molto pratico. Basta un solo minuto per aggiungere i dettagli Social alle categorie di prodotti e poi condividerli.

1. Come aumentare la tua clientela

Condividere i prodotti sui social media favorirà l’aumento della clientela semplicemente perché si sta aggiungendo canale di vendita digitale che magari in precedenza non esisteva per la nostra attività. In questo modo, potrai effettuare vendite in qualunque momento e senza avere il peso dei costi fissi. Infatti, SumUp offre l'opzione “usa negozio on-line start” che non ha costi di gestione, né tanto meno un canone mensile, ma ogni volta che c'è una transazione si pagano le commissioni Pos esercenti che sono pari all'1,95%. Le commissioni per transazioni Pos, sono l'unica spesa che si deve affrontare. I vantaggi però saranno immensi in termini di visibilità, ma anche in termini di guadagno.

5. Come creare un negozio online con SumUp

Per realizzare un negozio online SumUp, come detto, ti basta scaricare l'app, creare un tuo profilo e poi andare nella categoria “i miei prodotti”. Aggiungi quindi i tuoi prodotti e clicca poi sulla sezione “Vendi online”. Collega infine i tuoi canali social ed i dettagli di spedizione. Anche senza comprare il lettore ma semplicemente con l'applicazione, si realizza un sistema a dir poco perfetto: potrai tener traccia degli ordini e di tutte le spedizioni. In merito alle spedizioni è bene dire che possono essere anche flessibili, magari prevedendo il ritiro pacco in un punto vendita. La cosa fondamentale che ci teniamo a sottolineare è che i pagamenti avvengono in maniera sicura, veloce, comoda e pratica. Del resto, i pagamenti effettuati con SumUp supportano il 3D Secure 2 e sono conformi al PSD2 SCA

6. I vantaggi dei pagamenti via link e di un negozio online SumUp

Il negozio online SumUp è quindi un'alternativa molto importante per i commercianti che vogliono ampliare i loro confini e devono cercare di mantenersi a galla nonostante, le restrizioni previste a causa del contenimento del contagio da Covid-19. Ora come ora, parliamo di un possibilità che potrebbe garantire la sopravvivenza di un punto vendita in un periodo così difficile. Ecco perché, la cosa migliore è sempre quella di garantire un'opzione extra alle attività commerciali. Del resto, quello di SumUp è un Pos senza costi fissi e con una spesa che riguarda solo le transazioni. Può essere la soluzione ideale per chi vuole rilanciare la propria attività commerciale in questo periodo così gravato dalla crisi!