Come diventare un buon Bitcoin Trader

Ti piacerebbe diventare un trader Bitcoin e vuoi scambiare Bitcoin e altre criptovalute? In questo articolo imparerai le basi di ciò che devi sapere per diventarlo, buona lettura!

Differenza tra trader e investitore Bitcoin

Contrariamente a un investitore che acquista Bitcoin per mantenerli a lungo, un trader di Bitcoin spesso agisce di più con una frequenza di scambio più alta. In altre parole, un trader di Bitcoin acquista e vende Bitcoin e altre criptovalute in tempi ristretti per sfruttare i guadagni di prezzo.

Fiat Money (moneta legale)

Prima di tutto, un trader di Bitcoin ha bisogno di un conto di scambio, che può essere addebitato con denaro FIAT. La moneta FIAT è la valuta comune, ad esempio EUR, USD o GBP. Esistono dozzine di exchange che consentono il deposito di FIAT, ma il metodo più semplice è acquistare direttamente Bitcoin su Coinbase con carta di credito.

Va detto che paghi elevate commissioni di trading quando acquisti Bitcoin con una carta di credito. Quindi, qualora volessi diventare un vero trader di Bitcoin, nel migliore dei casi puoi creare un account su Kraken.com, quello sarà il tuo punto di partenza per depositare e prelevare FIAT. Su Kraken.com pagherai meno commissioni e quando disponi anche di un conto bancario FIDOR, puoi trasferire denaro tra il tuo Kraken e il conto bancario in pochi secondi.

Gli scambi più sicuri

Come trader di Bitcoin, ovviamente, tieni molto alla sicurezza dei tuoi fondi. I trader professionisti di Bitcoin tendono ad avere solo i soldi negli scambi che sono necessari in questo momento per le attività di trading. Un buon scambio si caratterizza per avere un indirizzo di sede centrale trasparente, preoccuparsi della sicurezza dei fondi del cliente e sostituire tutte le perdite quando si tratta di violazioni della sicurezza o hack. Inoltre, l'altezza delle commissioni, il volume degli scambi e le limitazioni di prelievo e deposito di monete / gettoni sono molto importanti. Ha anche un ruolo nella velocità con cui il servizio clienti completa il processo di verifica dell'utente e lo aiuta con problemi e domande. Tutto ciò è molto importante per scegliere il giusto scambio di criptovalute.

Oltre a Binance, l'exchange Kraken può essere consigliato ai trader di Bitcoin con un conto bancario europeo. Bastano pochi giorni per aprire un conto, verificarlo e collegarlo al conto bancario. I passaggi sono molto semplici e quando li hai completati puoi acquistare immediatamente Bitcoin. Dopo il processo di acquisto, sarebbe una buona idea conservare le monete in un portafoglio hardware (Ledger, Trezor, ecc.) Per assicurarti che i tuoi fondi siano al sicuro. Perché quando usi un portafoglio hardware, sei l'unico ad avere il controllo sulle chiavi private.

Strumenti utili

Puoi creare un portafoglio digitale per ogni criptovaluta, a cui è possibile accedere solo utilizzando la chiave privata. Una volta impostate nel modo giusto, è quasi impossibile che le tue monete vengano rubate perché nessuno possiede le chiavi private tranne te. D'altra parte, quando perdi le tue chiavi private, non c'è nessuno che possa aiutarti a riavere l'accesso al tuo portafoglio, ciò significa la perdita delle tue criptovalute. Dovrai quindi gestire sempre le tue chiavi private con cura. Il modo migliore è scrivere le tue chiavi private chiaramente visibili su un pezzo di carta, che poi viene conservato in un luogo sicuro come una cassetta di sicurezza.

La maggior parte dei trader professionisti di Bitcoin utilizza un metodo molto comodo, ma piuttosto costoso, si acquista un portafoglio hardware Trezor o Ledger. Questi dispositivi consentono l'accesso al tuo portafoglio crittografico, con solo tu che possiedi le chiavi private. Una volta installata correttamente, la chiave privata non è necessaria per firmare le transazioni, perché viene salvata nel dispositivo e devi solo seguire le istruzioni fornite nel manuale utente.

Un altro strumento utile si chiama proprio Bitcoin Trader. Trattasi di un robot per trading automatico che utilizza algoritmi per massimizzare il potenziale del trading con Bitcoin e altre criptovalute. Riguardo di questo utile strumento trovi maggiori informazioni su Invezz .