Sanremo: con la moto si incastra sotto un'auto all'incrocio tra via Roma e corso Mombello (Foto)

Spettacolare incidente oggi pomeriggio alla rotonda di via Roma/mombello. Uno scooter si è scontrato con un'auto che aveva impegnato la rotonda e si è incastrato sotto il passaruota della vettura, impennandosi e rimanendo quasi in posizione verticale.

Il conducente della moto è stato disarcionato ma, invece di rimanere sul posto ed aspettare le forze dell'ordine per i rilievi, è scappato via a piedi riuscendo a dileguarsi. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha proceduto ai rilievi ed a tranquillizzare la conducente dell'auto sotto shock per l'accaduto. Lo scooter è risultato sprovvisto di assicurazione e gli agenti hanno provveduto a sequestrarlo affidandolo ad una ditta autorizzata.

E' stato anche necessario far intervenire gli operai per la bonifica della strada su cui si era riversato del liquido oleoso. La zona è coperta da videosorveglianza e le immagini potrebbero essere utili per risalire al fuggitivo che sembra essere un magrebino.