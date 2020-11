Ospedaletti: degrado al cimitero comunale, le precisazioni di Amelia Cimiotti "Da anni è in queste condizioni"

“Vorrei precisare che il mio intervento era rivolto più che altro al responsabile dell'Ufficio di competenza, a cui era rivolta la mia lettera, il quale da anni gestisce il servizio cimiteriale, che ha sempre funzionato in egual modo (purtroppo), indipendentemente dalle amministrazioni che si sono susseguite”.

E’ intervenuta in questo modo Amelia Cimiotti, sorella del Sindaco di Ospedaletti, per commentare quanto accaduto negli ultimi giorni dopo il suo post, corredato dalle foto del degrado al camposanto. “Il contenuto della lettera comprendeva anche altre cose che chi è preposto a quel compito di gestione e controllo del servizio, dovrebbe seguire con attenzione e cura. A chi ha risposto alla mia lamentela su gruppi di cui io non faccio parte (menomale) ‘di guardare altri cimiteri che sono messi peggio’. Mi hanno insegnato che si può sempre migliorare, non accettare ciò che non funziona”.