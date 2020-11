Sanremo: la prossima settimana via alla filodiffusione in via Matteotti, musica d'autore per accompagnare il Premio Tenco

Dopo il riuscito esperimento estivo, giovedì prossimo tornerà la musica in filodiffusione in via Matteotti. Il Comune ha inserito l'iniziativa all'interno del programma per le manifestazioni natalizie che, inevitabilmente, quest'anno viene ridimensionato per via del periodo non certo semplice sul piano turistico e promozionale.

La musica risuonerà in via Matteotti da giovedì prossimo fino al 31 dicembre con una programmazione sempre legata al periodo. Durante il weekend del Premio Tenco, ad esempio, sarà riprodotta musica d'autore dei grandi cantautori proprio per far rivivere l'atmosfera anche fuori dal Teatro Ariston. Poi, avvicinandosi alle vacanze, la scelta musicale avrà un'atmosfera più festaiola e natalizia.

L'iniziativa è stata recentemente approvata dalla giunta matuziana ed è portata avanti dagli uffici di Turismo e Cultura e dai relativi assessori Giuseppe Faraldi e Silvana Ormea.