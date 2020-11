Riva Ligure: l'emergenza Covid non frena i lavori, Giuffra "Stiamo pensando anche a misure sociali ed economiche"

“L'emergenza Covid-19 è la nostra priorità. Stiamo lavorando alacremente ad una serie di misure sociali ed economiche da mettere in campo a brevissimo. Il nostro obiettivo dichiarato è di non lasciare nessuno indietro. Nel mentre, non vogliamo però bloccare il nostro desiderio di migliorare le cose. Sono tantissimi i cantieri aperti ed altri ancora apriranno presto”.

Interviene così il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, parlando dei lavori in corso e futuri della sua cittadina, nonostante il difficile periodo legato al Covid-19. “Nei giorni scorsi – prosegue il primo cittadino - è iniziata la realizzazione del pennello di Corso Villaregia, in prossimità del Rio Pertusio, che servirà a proteggere maggiormente la nostra costa. È un’opera che fa parte dell'ampio piano di interventi di difesa del territorio (quasi 6 milioni di euro), già avviati o che partiranno nelle prossime settimane”.

“Voglio ringraziare i dipendenti comunali – va avanti Giuffra - i tecnici e le imprese che, nonostante le oggettive difficoltà dell’attuale momento, non si sono mai arresi e fermati. Il nostro auspicio è che questo triste periodo pandemico possa più velocemente possibile trasformarsi in un bruttissimo ricordo. Tornerà la normalità e siamo convinti che Riva Ligure saprà accoglierla con rinnovata bellezza. Lo dobbiamo ai nostri nonni che stanno rinunciando ad abbracciare i propri nipoti, alle nostre madri ed ai nostri padri che stanno compiendo sacrifici enormi ed ai nostri figli che stanno vivendo la loro età diversamente da come dovrebbero. Personalmente, poi, lo devo a ciascuno di voi, nessuno escluso, uno per uno, per la fiducia che quotidianamente mi dimostrate, anche solo con un sorriso sotto la mascherina”.