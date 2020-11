L'Istituto 'Guglielmo Marconi' di Imperia e Sanremo al Salone virtuale Orientamenti 2020 di Genova

L’Istituto d’Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Imperia e Sanremo è presente al Salone virtuale Orientamenti 2020 di Genova. L’istituto è stato presentato ieri durante la prima giornata di “webinar”. La dirigente scolastica, professoressa Daniela Pistorino, insieme al professor Davide Prevosto, responsabile dell’orientamento, e alla professoressa Anna Cristina Meinardi, referente dei ptco (alternanza scuola lavoro), ha illustrato le strutture, i corsi, i laboratori, i numerosi protocolli d'intesa con le università, gli enti e le imprese. La dirigente e i docenti hanno risposto alle domande dei professori e degli studenti delle scuole secondarie di primo grado collegati.

Lo stand virtuale dell’IIS Marconi è allestito al secondo piano dello spazio espositivo virtuale. Per visitarlo bisogna raggiungere il sito internet quindi cliccare su “Virtual tours”, entrare nei magazzini del cotone quindi raggiungere il modulo 7 al secondo piano. Nella sezione webinar è possibile ritrovare l’evento di presentazione dell’IIS Marconi. Nell’aula virtuale sono presenti filmati, brochure e il collegamento al sito internet dell’istituto. La scuola, ai fini dell’orientamento, consente inoltre le visite dei genitori (a gruppi di tre e anche singoli) nel pomeriggio, dietro appuntamento telefonico con la segreteria oppure via e-mail dove si possono richiedere informazioni specifiche sulla scuola e sull’iscrizione. Il numero di telefono della segreteria è: 0183/295867. L’e-mail dedicata è: orientamentoiismarconi@gmail.com .

L’Istituto Marconi è una delle poche scuole della provincia di Imperia che può proseguire l’attività molto importante dei laboratori in presenza, nel rispetto delle disposizioni legate all’emergenza epidemiologica. L’istituto vanta un indice complessivo di occupazione dei diplomati a tre anni dall’impiego del 67% (dato pre-crisi di Eduscopio). La scuola offre un'ampia gamma di servizi anche per studenti con h e con dsa. Sono attivati corsi di lingua inglese con certificazione e corsi di lingua francese in sperimentazione, gratuito per gli studenti.