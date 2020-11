'I luoghi del cuore': la Cuneo-Nizza è passata in testa al concorso indetto dal FAI, ancora un mese di tempo per votare

Ad un mese dalla chiusura del concorso la ferrovia Cuneo-Nizza è balzata in testa alla classifica dei Luoghi del Cuore 2020. La graduatoria, aggiornata ieri, assegna alla 'La Ferrovia delle Meraviglie' il primo posto assoluto con 23.522 cliccate, al secondo posto, con poco meno di duemila preferenze di distacco, il Castello e Parco di Sammezzano.

Si tratta di un risultato che è il frutto di una collaborazione transnazionale, che vede partecipare, attraverso le reti sociali ed anche iniziative individuali, persone e gruppi che risiedono sia in Italia sia in Francia. Del resto la ferrovia delle meraviglie, una straordinaria opera di ingegneria e di buon gusto, in questo ultimo mese ha dimostrato, con tutta evidenza, non solo il proprio fascino, ma la propria assoluta necessità.

Per gli abitanti di Tenda, La Brigue e Vievola, infatti, rappresenta l’unico mezzo di trasporto per tenersi collegati con il resto del mondo e quotidianamente da Cuneo e dall’Italia giungono convogli che trasportano derrate alimentari e supporti sanitari in tre località che sono ancora isolate e che ancora hanno problemi di erogazione dell’acqua potabile, come il nostro giornale ha più volte raccontato con articoli dedicati ad una porzione di Francia che si trova a ridosso dell’Italia con la quale era collegata anche attraverso un tunnel stradale che ora è isolato e non raggiungibile per via della frana che ha inghiottito la strada.

Così la Ferrovia delle Meraviglie diviene e si trasforma in una meraviglia di ferrovia, in uno strumento che coniuga bellezza, fascino e ambiente con l’utilità, fino a diventare indispensabile. C'è ancora un mese per contribuire a che questa strada ferrata che per anni sarà l’unico strumento di collegamento diretto tra la Valle Roya e l’Italia (sul versante di Cuneo come su quello di Ventimiglia) mantenga il proprio posto di primato e si aggiudichi questo importante concorso indetto dal FAI. Per dare una mano è sufficiente cliccare qui. Pochi giorni fa la 'nuova linea', quella ricostruita dopo i danni provocati durante la Seconda Guerra Mondiale ha spento le 41 candeline.

In quell’occasione sono stati presentati 2 libri: 'Treni di Montagna' di Diego Vaschetto, che illustra alcune delle più belle ferrovie che attraversano le Alpi e anche gli Appennini e 'In treno e a piedi alla scoperta di Val Roya' di Danila Allaria e Ivano Ferrando.