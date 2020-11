Imperia: al via i corsi on line per il progetto ‘Abc, Alfabetizzazione Bene Comune’

Sono aperte le iscrizioni e le selezioni per il corso on-line di formazione linguistica per assistente familiare, rivolto ai cittadini stranieri, sia occupati che disoccupati. Il corso è organizzato per migliorare il lessico nel settore di riferimento, per permettere agli studenti di interagire con l’utenza in modo più fluente e per facilitarli nell’inserimento del mondo del lavoro.

Il corso avrà una durata di 30 ore e, visto il momento di emergenza Covid-19, si potrà seguire on-line, con un’insegnante di italiano professionista e con la partecipazione di esperti del settore.

Il corso si inserisce all’interno del progetto 'Alfabetizzazione Bene Comune' e il progetto è cofinanziato dal fondo asilo migrazione ed integrazione 2014-2020 con capofila la Cooperativa Agorà di Genova e la partnership di: Cooperativa Sociale Jobel per la provincia di Imperia, Fondazione L’Ancora Onlus per la provincia di Savona, e Cooperativa sociale Mondo Aperto per la provincia della Spezia.

Il progetto ‘Alfabetizzazione Bene Comune’ è realizzato per favorire l’apprendimento della lingua e cultura italiana da parte di migranti provenienti da paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e appartenenti a target vulnerabili, quali: analfabeti nella lingua di origine, minori a rischio di esclusione, MNSA, disoccupati e donne non scolarizzate nei paesi di origine con figli minori.