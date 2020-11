Scioglimento del circolo Legambiente Valle Argentina: futuro incerto per il Museo della Lavanda di Carpasio

A sorpresa, il Museo della Lavanda di Carpasio dovrà attendere per la riapertura. Da un lato, il nuovo DPCM imporrà nuove chiusure anche sugli spazi espostivi ma a livello locale è venuto meno il gestore indicato soltanto pochi mesi fa (LEGGI LA NOTIZIA QUI) .

Il progetto è destinato ad essere accantonato almeno per il momento. Questo non vuol dire rinunciare per sempre alla rinascita del museo della lavanda, chiuso nel 2016. L'amministrazione comunale del sindaco Mariano Bianchi punta ancora sulla riapertura dello spazio espositivo, volgendo lo sguardo al 2021.