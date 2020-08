Dopo 4 anni riaprirà il Museo della Lavanda di Montalto Carpasio, affidata la gestione

Dopo 4 anni il Museo della Lavanda di Carpasio riaprirà grazie al nuovo gestore. E’ stato un iter lungo e complesso ma nei giorni scorsi il Comune di Montalto Carpasio ha deliberato per l’affidamento a Legambiente Valle Argentina. Lo spazio espositivo è chiuso dal 2016 quando si interruppero i rapporti tra l’ex gestore e l’allora amministrazione comunale di Carpasio.



Nel frattempo c’è stata la fusione e l’immobile è entrato a far parte del patrimonio del nuovo comune di Montalto Carpasio. Il sindaco Mariano Bianchi punta molto sulla riapertura di questo spazio espositivo, nell’ottica di creare una vera e propria rete che unisca in un percorso ideale i musei presenti in valle Argentina. La rinascita del Museo della Lavanda però doveva passare da un nuovo affidamento della gestione, in quanto il Comune non ha dipendenti sufficienti per garantire l’apertura e prendersi cura della struttura, così come della biblioteca annessa.



Nel 2019, grazie all’attivazione di una manifestazione di interesse sono arrivate ben due proposte per la gestione del Museo, dall’associazione ‘Verso l’Origine’ rappresentata dal designer Mauro Olivieri e da Legambiente (circolo Valle Argentina) con la presidente Daniela Lantrua. A quel punto è stato avviato un tavolo di confronto tra il Comune e i due soggetti. Alla fine l’associazione ‘Verso l’Origine’ ha preferito rinunciare. Si arriva così a febbraio di quest’anno, con la presentazione del progetto tecnico per la valorizzazione del Museo. La procedura per l’affidamento ha subito i ritardi legati al Covid ma oggi il percorso è terminato. Ora, il Comune firmerà una convenzione con Legambiente Valle Argentina, per l’affidamento del Museo per i prossimi 2 anni.



Il progetto prevede la nascita del Museo della Lavanda e delle Erbe Officinali di Montalto-Carpasio. Attraverso questo spazio espositivo l’associazione promuoverà la storia e le tradizioni agricole del territorio, il patrimonio botanico locale e ovviamente favorirà anche l’incremento delle coltivazioni connesse, con il recupero di terrazzamenti e sentieri. L’obiettivo di Legambiente è di fare del Museo un traino per il turismo sostenibile, esperienziale ed emozionale, con percorsi didattici e laboratori all'esterno dell'edificio. Secondo l’amministrazione comunale, la rinascita di questo Museo potrebbe garantire anche uno sviluppo di Carpasio.



Prima di poter aprire le porte del nuovo museo saranno necessari alcuni interventi per rivisitare gli spazi. Verranno creati laboratori, un essiccatoio, un’area dedicata alle produzioni locali e molto altro. Infatti, Legambiente si è riproposta anche di dedicare uno spazio a Libereso Guglielmi e Rainer Sieber, persone che hanno lasciato un’impronta forte nell’ambito della conoscenza del patrimonio botanico locale. Il progetto offre anche una visione futura. Grazie al nuovo Museo si potrebbero instaurare collaborazioni importanti anche con le realtà scolastiche d’eccellenza, come ad esempio il rinomato Istituto Alberghiero di Arma di Taggia.