Un mese fa Ventimiglia si svegliava sommersa dal fango: Scullino "Con gli 'angeli' e la volontà di tutti siamo ancora qui"

E’ passato un mese da quella notte maledetta che ha portato fango, distruzione e morte a Ventimiglia. Alle 6.30 del mattino di quel sabato 3 ottobre, siamo entrati nel centro di una città di confine profondamente ferita. C’erano metri d’acqua in alcune cantine e il fango superava in alcuni punti anche i 20 centimetri in una città che a tratti sembrava davvero spettrale.

“Vedere la rimozione delle macerie della passerella è davvero importante – ha detto il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino – e, a un mese da quella notte, non dimentichiamo i nostri ‘angeli del fango’ che hanno lavorato per giorni, per darci una grossa mano per uscire dal dramma. Ora la città è nuovamente pulita e i negozi sono quasi tutti aperti, quasi non ci sembra vero ma siamo nuovamente in piedi, seppur in attesa degli aiuti di Regione e Governo, soprattutto per i nostri commercianti che hanno subito gravi danni”.

Sabato 3 ottobre, fin dalle prime ore della mattinata, è cominciato il lavoro di pulizia e di rimozione di fango e detriti. Stivali ai piedi e, in molti casi a mani nude, i ventimigliesi sono ripartiti subito, senza aspettare. Pale, carriole e quanto si trovava a disposizione, i commercianti hanno iniziato a liberare i loro esercizi perché la parola d’ordine era ripartire. Non era facile guardando attrezzature sommerse dall’acqua e arredi distrutti dal fango, ma la buona volontà ha visto prevalere ed oggi si cerca, con tante difficoltà, di ripartire.

Un dramma, quello di un mese fa, che purtroppo è arrivato in un momento già non particolarmente semplice sul piano economico dopo il lockdown primaverile e quello che potrebbe essere attuato a breve. Il Sindaco è ottimista per il futuro e, oltre a quelli che riguardano la rimozione delle macerie alla foce del Roya, annuncia con orgoglio anche la ripresa di alcuni ‘normali’ lavori: “Stiamo tornando alla normalità con gli interventi al parcheggio di San Secondo, in viale Toscanini e, a breve, anche l’isola pedonale di via Aprosio. Dobbiamo guardare avanti, pur non dimenticando la salvaguardia della salute pubblica nel momento più difficile degli ultimi anni sul piano sanitario”.

Il Sindaco esprime le sue preoccupazioni per il futuro economico: “Pur comprendendo la situazione sanitaria – ha detto – è un grande dolore vedere locali vuoti e chiusi negli orari serali, quando invece la città è sempre stata viva. Siamo in attesa degli aiuti da Regione e Governo, che saranno fondamentali per la ripresa”.

Al momento il Comune ha fatto un anticipo di cassa per circa un milione e 300mila euro, per garantire le prime ‘somme urgenze’: “Siamo consapevoli di avere una grande responsabilità – ha terminato il Sindaco – e stiamo lavorando con la grande attenzione che necessita il momento. Speriamo solo che questo 2020, carico di sventure per noi e per tutto il mondo, possa passare presto”.

Ventimiglia è stata forse la città simbolo dell'alluvione di un mese fa, ma non dobbiamo ovviamente dimenticare tutte quelle zone colpite duramente, in particolare le Valli Roya, Argentina e Arroscia che, anche in questa occasione hanno pagato un pesante tributo alla furia del maltempo.