Sanremo: cani lupo attaccano un gregge di caprette a San Giovanni, pronto intervento della Polizia Provinciale

Tre cani lupo attaccano le caprette allevate come animali da compagnia di una animalista nella zona di San Giovanni, nell’immediato entroterra di Sanremo.

La proprietaria, spaventatissima ma risoluta, ha difeso il piccolo gregge con un bastone, chiedendo aiuto alla Polizia che non poteva intervenire in quanto occupata sul sinistro mortale di via Val d'Olivi. Allertato il Comando di Polizia Provinciale, il Sovrintendente Capo Gianni Calvi è intervenuto nonostante avesse ormai terminato il servizio.

Dopo aver rinfrancato la Signora ed accertato che nessun animale era stato ucciso ha evidenziato il cessato allarme al Commissariato di Polizia. I tre cani lupo erano fuggiti ma, dalle tracce e dalla descrizione, è probabile che il proprietario venga identificato. La Polizia Provinciale raccomanda la massima diligenza nella custodia dei cani perché, anche il più buono se lasciato vagare libero può causare un incidente con esiti gravi.