Regione Liguria finanzierà la messa in sicurezza dell'argine crollato stanotte a Taggia (Foto)

Regione Liguria finanzierà il lavoro di messa in sicurezza dell'argine destro crollato stanotte a Taggia. La conferma è arrivata al termine di una giornata difficile per l'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio, impegnato da diverse ore sul fronte del crollo che ha provocato la chiusura della SP 548 della Valle Argentina, riaperta poi in mattinata e ha lasciato senza acqua numerose abitazioni sul territorio comunale.

Era stato proprio il primo cittadino a lanciare un appello alla coesione tra le istituzioni perchè questo danno, l'ennesimo dopo l'alluvione del 2-3 ottobre, avrebbe comportato uno sforzo troppo difficile da sostenere per il solo comune di Taggia. L'invito è stato immediatamente recepito e assunto come impegno da Regione Liguria.

A tempo di record, si sono svolti incontri e sopralluoghi che hanno visto coinvolti l'ufficio territorio della Regione Liguria, gli Assessori Regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone. Preso atto da parte di tutti della gravità della situazione, è stata confermata la disponibilità dell'Amministrazione Regionale del presidente Giovanni Toti, a finanziare l'intervento di somma urgenza basato su una progettazione del Comune di Taggia, per un importo di circa 1 milione di euro per il ripristino dell’argine crollato.



“Esprimo grande soddisfazione – dichiara il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio - per l'immediata collaborazione dimostrata dall’Amministrazione Regionale nel sostegno al nostro territorio. Sono grato che il mio appello di non lasciare sola l'Amministrazione Comunale in questo momento straordinariamente difficile sia stato prontamente accolto dal Presidente Toti”.

“Sarà Regione Liguria a intervenire direttamente per ripristinare l’argine del torrente Argentina crollato lungo la strada provinciale 548, a Taggia - così l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - Abbiamo verificato la situazione e constatato come l’intervento rispetti tutti i criteri per essere di somma urgenza e di emergenza e sia, in quanto riguardante un argine di terza categoria, di competenza diretta di Regione Liguria. Interverrà quindi direttamente la Regione, prelevando le coperture dal fondo emergenza. Secondo una prima stima l’ammontare dell’operazione si aggira attorno a 1 milione di euro. Della progettazione, invece, si occuperà il Comune di Taggia, che è già al lavoro in questo senso”.