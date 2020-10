I mercoledì Veg di Ortofruit: oggi prepariamo hummus di nergi

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!



PRODOTTO DELLA SETTIMANA il baby frutto Nergi. E’ il piccolo frutto che mancava e, con il suo colore verde brillante, va ad arricchire la gamma dei frutti di bosco. Mini formato, maxi benessere: poco più grande di un’oliva, Nergi è un concentrato di vitamina C Nergi: 100 g (corrispondenti a circa 10 frutti), infatti, ne contengono ben 43,8 mg, più del pompelmo e del ribes rosso. Altro punto di forza sono la sua praticità e la dolcezza che non ingrassa: si mangia comodamente con la buccia e, grazie alle sue 104 Kcal per porzione (200 g), può essere tranquillamente consumato anche da chi è attento alla linea. È dunque uno snack perfetto per tutti i palati e tutte le età, non ultimo perché le sue fibre regalano un buon senso di sazietà e stimolano anche gli intestini più pigri.





HUMMUS DI NERGI

Il vantaggio della colazione salata è di possedere un maggior potere saziante: in più, questa è davvero completa grazie ai carboidrati a lento assorbimento del pane di farro, alle proteine vegetali dei legumi e al carico di vitamine, minerali e fibre del Nergi.







PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi 10 minuti, ideale per la colazione

Ingredienti (4 persone)

200 g di Nergi

4 fette di pane di farro

280 g di ceci (già cotti, anche in scatola) con 4-5 cucchiai dell’acqua di cottura

3 cucchiai di olio evo

Spezie: curcuma, cumino, pepe q.b.

Procedimento 1. Preparate l’hummus di ceci tritando i ceci con la loro acqua di cottura, l’olio e le spezie. 2. Lavate e tagliate a rondelle i Nergi. 3. Spalmate l’hummus sul pane di farro (se volete, tostatelo in precedenza per ottenere una maggiore croccantezza). 4. Aggiungete le rondelle di Nergi.



Se avanza?

Create dei club sandwich aggiungendo altre fette di pane con affettato vegano, altro humms e altro Nergi, decorando infine il tutto con stuzzicadenti colorati!