La cantautrice ligure Chiara Ragnini ospite oggi sulle frequenze di Radio Onda Ligure

Oggi pomeriggio alle 15.30 la cantautrice ligure Chiara Ragnini presenta su Radio Onda Ligure il suo nuovo EP intitolato “Disordine”.



In un periodo storico in cui siamo sovrastimolati dall’eccesso di informazioni, suoni ed impegni, la cantautrice ligure Chiara Ragnini torna a farsi ascoltare con quattro nuove canzoni registrate con piano elettrico, chitarra e voce, raccolte in un EP acustico intimo ed elegante intitolato Disordine: un elogio alla lentezza, a tre anni di distanza dall’ultimo disco La Differenza, che segna il ritorno sulle scene dell’artista genovese, in un abbraccio fra il pop e la canzone d’autore.



Sarà possibile ascoltare l’intervista, realizzata da Maurilio Giordana, anche in streaminig sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio dal Google Play Store o dall’Apple Store.