Sanremo: altri due agenti della Polizia Municipale positivi al covid-19, ora sono quattro in isolamento

Ci sono atri due agenti positivi al comando di Polizia Municipale di Sanremo. Dopo i due di ieri, oggi altri due tamponi positivi per gli uomini del comandante Claudio Frattarola. È stato quindi attivato il protocollo che prevede l’isolamento anche per i due agenti risultati positivi oggi oltre al lavoro per rintracciare i contatti stretti.



Anche in questo caso si tratta di agenti asintomatici individuati grazie ai tamponi effettuati per monitorare lo stato di salute al comando.