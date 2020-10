Coronavirus: in regione 546 nuovi casi, 46 sono in provincia di Imperia. Ancora in aumento i ricoverati all’ospedale di Sanremo

Gli ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus in Liguria mostrano un aumento dei positivi di 546 unità a fronte di 4.950 tamponi effettuati. È positivo un tampone ogni 9.

Nella nostra provincia i nuovi positivi sono 46 (16 contatti con caso confermato, 30 da attività di screening). Aumentano ancora i ricoverati all’ospedale di Sanremo, sono quattro più di ieri per un totale di 39.

In aumento anche il dato dei decessi: sono 9 in regione per un totale di 1.656 vittime all’inizio dell’emergenza.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 389.326 (+4.950)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 19.891 (+546)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.534 (+63)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 17.357 (+483)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.360 (+518)

Casi per provincia di residenza

Imperia (539)

Savona 755

Genova 5.376

La Spezia 983

Residenti fuori regione o estero 216

Altro o in fase di verifica 491

Totale 8.360

Ospedalizzati: 578 (+41); 31 in terapia intensiva

Asl 1 39 (+4)

Asl 2 53 (2); 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 187 (+31); 10 in terapia intensiva

Galliera 76 (+4); 6 in terapia intensiva

Gaslini 21

Asl 3 Villa Scassi 112 (-4); 7 in terapia intensiva

Asl 4 globale 40 (+2); 1 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 30 (+2)

Asl 4 Lavagna 9; 1 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo 1

Asl 5 Sarzana 50 (+2); 4 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.043 (+96)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.875 (+19)

Deceduti: 1.656 (+9): un uomo di 90 anni all’ospedale di Savona; un uomo di 74 anni all’ospedale di Sarzana; una donna di 99 anni, una di 77, una di 92, una di 83 e un uomo di 87 al Galliera; un uomo di 78 anni e una donna di 94 all’ospedale di Albenga

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 646

Asl 2 1.977

Asl 3 1.478

Asl 4 334

Asl 5 591

Totale 5.026