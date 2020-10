Sanremo: non c’è pace per le due ‘pigne’ di via Escoffier, ancora divelte e abbandonate in un angolo (Foto)

Le 'pigna' abbattute in via Escoffier

Ancora una volta le due ‘pigne’ simbolo dell’ingresso nel centro storico di Sanremo da via Escoffier sono cadute vittime della noncuranza e dell’irrispettoso atteggiamento nei confronti della cosa pubblica.

È già capitato che una delle due venisse abbattuta, colpita volontariamente o no, e lasciata a terra. Ora tutte e due sono state divelte e abbandonate in un angolo in attesa che qualcuno intervenga per la loro sistemazione.

E si spera anche che i responsabili possano essere individuati anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.