Sono arrivate anche le unità cinofile e il Soccorso Alpino, a supporto dei Vigili del Fuoco perla ricerca dei due fungaioli dispersi nella zona di Gouta.

I due, infatti, non rispondono al telefono probabilmente perché le batterie sono scariche oppure si sono spostati in una zona dove non c’è campo per i cellulari.

Le ricerche proseguiranno anche questa sera. Nell’ultimo contatto i due avevano confermato di stare bene.