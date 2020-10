Coronavirus, stop a calcetto e feste private, locali chiusi a mezzanotte. Massimo trenta invitati a matrimoni, cresime e battesimi

Stop a calcetto e in generale agli sport amatoriali di contatto, alla somministrazione di alcolici da asporto a partire dalle 21. Vietati gli assembramenti fuori dai locali che chiuderanno alle 24. Niente feste in luoghi pubblici e privati.



Sono alcune delle misure contenute nel nuovo dpcm che il governo sta preparando in queste ore per tentare di abbassare il numero di contagi da coronavirus.



Tra le misure anche un tetto al numero di commensali nei ristoranti e al numero di invitati a matrimoni cresime e battesimi che non potranno superare le trenta persone.



Nel provvedimento sarà promosso lo smart working da parte delle aziende. Allo studio anche la riduzione della capienza sui mezzi pubblici fino all'80% e la riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni.