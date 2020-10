Bordighera: riparte a pieni ritmi la Scuola Teologica diocesana San Secondo

Riparte a pieni ritmi la Scuola Teologica diocesana San Secondo: un centro di formazione teologica a tutti gli effetti e una grande “famiglia” che mette al centro il rapporto tra studenti e docenti. Le lezioni si terranno nelle aule dell’ex Seminario di Bordighera dal 14 di ottobre.

Finalità della scuola è proporre un’accurata conoscenza teologica ai laici che vogliono approfondire la loro fede per sapere “rendere ragione della speranza che è in loro”. La scuola è rivolta a chiunque voglia valorizzare la propria formazione culturale e teologica e a chi cerca risposte documentate dal sapere storico e religioso e dai testi sacri.

Con le dovute precauzioni legate all’emergenza Covid tutto è pronto per riaprire le aule in presenza o riaccendere la formazione a distanza in caso di chiusura forzata.

Le iscrizioni si terranno fino al 16 ottobre. Per info: scuolasansecondo@gmail.com . Cell. 3471323501

«Proponiamo ogni anno un’ampia scelta di materie - spiega la direttrice della scuola Anna Rosaria Gioeni - in cui l’aspetto della conoscenza va ad incastrarsi con la vita cristiana personale. Si potrà approfondire la propria fede attraverso lo studio, il dialogo con i docenti e la riflessione personale. Gli iscritti potranno scegliere se frequentare un singolo corso o tutto il piano di studi. Tutto è pronto. Ci aspettiamo una risposta positiva come lo scorso anno».

L’orario prevede lezioni nei giorni di mercoledì e giovedì. Nello specifico per il primo anno don Nuccio Garibaldi terrà lezioni di patrologia e patristica. Seguirà Storia della chiesa Medievale, con don Filippo Pirondini, Storia delle Religioni con don Giuseppe Puglisi e un seminario di approfondimento in tema di catechesi cristiana nell’arte barocca dell’estremo ponente con don Luca Salomone.

Per gli allievi del terzo anno, sempre il mercoledì, si inizia con Diritto canonico tenuto da don Karol W. Ktaj, Teologia Sacramentaria con don Nuccio Garibaldi, Cristologia con don Antonio Rebaudo, catechesi cristiana nell’arte barocca.

Il giovedì: Introduzione all’Antico Testamento con don Marco Tommaso Reali e nell’ora successiva introduzione al Nuovo Testamento.

La professoressa Anna Rosaria Gioeni terrà lezioni di bioetica. Seguirà don Marco Tommaso Reali con un’esegesi del Nuovo Testamento.

Come apertura ufficiale dell’anno accademico, viene proposta dalla Scuola Teologica la presentazione del libro firmato dal Vescovo della Diocesi Antonio Suetta, “Controcanto, la fierezza di essere ancora cattolici”.

L’'appuntamento, in collaborazione con il Santuario di Madonna della Costa, si terrà l’ 8 ottobre alle 20.45 nell’aula “Giovanni Paolo II” della Curia diocesana. Apriranno la serata i saluti del rettore del santuario, don Giuseppe Puglisi. Introdurrà e modererà l’ evento Anna Rosaria Gioeni. La relazione del libro sarà affidata a don Luigi Maria Epicoco.

In un dialogo con don Diego Goso, monsignor Antonio Suetta, propone una serie di riflessioni sui temi oggi sensibili per la Chiesa italiana e non solo, da un punto di vista privilegiato: quello di un vescovo che opera fra il confine italo-francese, uno dei luoghi “caldi” in tema di immigrazione.