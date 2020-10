Spaccio in casa a Sanremo: arrestato 25enne che aveva appena venduto della marijuana

Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale della Sezione Investigativa della Polizia di Sanremo, ha arrestato un 25enne per spaccio. Gli agenti sono arrivati a lui grazie ad un controllo su due giovani, fermati all'uscita da un'abitazione nei pressi del Casinò.

Ad insospettire le forze dell'ordine, il forte odore di marijuana. Uno dei due ragazzi, di circa vent’anni, è stato trovato in possesso di quasi 6 grammi di marijuana appena acquistata per uso personale pochi minuti prima.

I poliziotti sono arrivati quindi a R.T., il “venditore” sanremese di 25 anni venticinque. Dalla perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di altri 5 grammi della medesima sostanza venduta e di 70 euro, denaro ritenuto provento di spaccio. Inoltre, all’interno di un armadio sono stati sequestrati ulteriori 207 grammi di marijuana, 35 grammi di hashish e materiale per il confezionamento oltre ad una piccola bilancia elettronica da cucina.

Il giovane veniva tratto in arresto per la violazione della normativa in materia di stupefacenti e stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Oggi è stato convalidato l’arresto.