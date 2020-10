Maltempo a Ventimiglia: Scullino "Dalla Regione 1,3 milioni per le somme urgenze". Oggi un ferito tra i soccoritori

“Devo ringraziare la Regione e Giacomo Giampedrone che ci ha garantito un milione e 300mila euro per le somme urgenze”. Lo ha detto il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, dopo l’incontro di oggi con la Regione, durante il summit in Provincia.

Il primo cittadino questa sera è tornato a ringraziare i giovani e meno giovani che stanno dando una mano a liberare magazzini e scantinati. Oggi sono arrivati circa 60 operatori della Protezione Civile regionale che stanno dando una grossa mano per cercare di tornare alla normalità, soprattutto nelle proprietà private.

Purtroppo oggi dobbiamo registrare il primo incidente tra i soccorritori. Un volontario è scivolato in una cantina e si è fratturato il polso. Portato in ospedale è stato ingessato ma, fortunatamente, non è grave.