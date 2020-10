Alluvione a Monesi: seggiovia immersa nel fango, Dell'Antonio (scuola Sci) "Abbiamo retto il colpo. Il tracciato sembra a posto"

E' ottimista Davide Dell'Antonio, della scuola di sci di Monesi, impegnato quest'oggi in un sopralluogo nella rinomata piccola località dove l'alluvione ha colpito ma per fortuna rispetto al passato i danni sono stati limitati. Quest'anno non si scierà: "Sì, l'impianto avrà bisogno della revisione decennale, imposta per legge tra l'altro e quest'inverno senza dubbio rimarrà chiuso" - spiega.