Vallecrosia: oltre ai 100 tamponi previsti, arrivano anche i 100 alunni da Bordighera e scoppia il caos

Grossi problemi, questa mattina a Vallecrosia nell’area del mercato, per la decisione dell’Asl di far arrivare 200 macchine per eseguire il tampone nell’area del ‘drive trough’.

Nella zona, infatti, sono confluite le auto previste già dai giorni scorsi, alle quali si sono aggiunte quelle con gli alunni della scuola ‘Ruffini’ di Bordighera, chiamati urgentemente ieri dopo le rimostranze fatte dalle mamme attraverso il nostro giornale. Ai 100 tamponi previsti se ne sono quindi aggiunti altri 100, creando il caos più totale.

Sul posto il Sindaco Biasi ha fatto intervenire Polizia Municipale e Carabinieri e ha chiesto che, da lunedì si facciano esclusivamente 60 tamponi al mattino e altrettanti al pomeriggio. “Per oggi e domani – ha detto il Sindaco – mi metto a disposizione per risolvere i problemi di tutti, ma da lunedì bisogna regolamentare la situazione. Domani metteremo tre vigili per riorganizzare la viabilità. Oggi domani cerchiamo di aiutare anche gli altri, ma da lunedì bisogna tornare alla normalità”.