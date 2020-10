Coronavirus: numeri ancora in crescita quest'oggi, in Liguria 170 nuovi positivi di cui 12 in provincia di Imperia

Numeri ancora elevati per la nostra regione e per la provincia di Imperia nel classico punto pomeridiano. Sono infatti 170 i nuovi positivi in Liguria su 3.325 tamponi (ovvero uno ogni 19). Due i morti, entrambi nello spezzino, di 71 e 79 anni.

Per quanto riguarda la nostra provincia oggi sono 12 in più, di cui 10 da contatto di caso confermato e 2 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 7, di cui 3 da contatto di caso confermato e 4 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 130 di cui 65 da contatto di caso confermato, 64 da attività di screening e un rientro da viaggio. In Asl 4 (Levante) sono stati 3 di cui, 2 da contatto di caso confermato e uno da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono stati 18, di cui 9 da contatto di caso confermato e 9 da attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 329.089 (+3.325)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 14.146 (+170)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.922 (+33)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 12.224 (+137)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.595 (+121)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 237 (+12)

Savona 247 (+6)

Genova 1.708 (+109)

La Spezia 1.008 (-17)

Residenti fuori regione o estero 116 (-)

Altro o in fase di verifica 279 (+11)

Ospedalizzati: 201 (-3) | 23 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 12 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 17 (-) uno in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 43 (-4) 12 in terapia intensiva

Galliera - 37 (-1) 3 in terapia intensiva

Gaslini - 8 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi- 28 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 6 (+3) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 50 (-2) 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.724 (+21)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.939 (+47)

Deceduti: 1.612 (+2)