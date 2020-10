Badalucco: il ristorante 'Cà Mea' devastato ma c'è già voglia di ripartire, la titolae "Noi ricostruiremo" (Foto e Video)

Tra le tante attività che hanno subito gravissimi danni a causa della piena del torrente Argentina c’è anche il famoso ristorante ‘Camea’.

La forza dell’acqua ha quasi distrutto il mitico ponte sul quale si transita per raggiungere il locale, che si trova sulla sponda opposta alla strada provinciale. E, ovviamente, il ristorante ha subito gravi danni in tutte le strutture.

Da sabato mattina, proprietari e dipendenti ma anche tanti amici, stanno lavorando per far tornare allo splendore precedente, anche se serviranno tanti giorni e molti soldi per sistemare tutto, a partire proprio dal ponte.

“Badalucco è un’anima non è un paese – ha detto la titolare Cinzia Antonino – ed ho ricevuto grande aiuto e amore. Siamo vivi e sono dispiaciuta per chi ha subito una disgrazia più grossa perché la nostra non è nulla. Noi ricostruiremo”.