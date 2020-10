Airole in lutto per la morte di Carmelo Alfano: il cordoglio di Sindaco, Amministrazione e cittadini

Il Sindaco di Airole, Maurizio Odoero, l’Amministrazione comunale e tutta la popolazione di Airole, si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Carmelo Alfano (QUI), il 62enne dipendente della Docks Lanterna morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, finendo nel Roya per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.

“Perdiamo una brava persona – ha detto il primo cittadino del piccolo centro dell’entroterra ventimigliese – sempre disponibile con tutti e sempre con il sorriso sulle labbra. Esprimiamo il nostro cordoglio e le condoglianze alla famiglia. Carmelo ci mancherà”.

Intanto, è emerso che la strada statale 20 del Colle di Tenda, è stata chiusa poco dopo la mezzanotte di venerdì, non appena le autorità competenti sono venute a conoscenza del crollo della strada, inghiottita dal fiume Roya. Al momento, quindi, rimane da capire cosa effettivamente sia successo sabato notte e a che ora Carmelo Alfano si sia messo alla guida della sua auto, per raggiungere Ventimiglia e il suo posto di lavoro.

Secondo il racconto dei suoi colleghi avrebbe dovuto prendere servizio alle 4 e, quindi, presumibilmente, sarebbe partito una mezz’ora prima da casa per raggiungere il cantiere della Docks Lanterna e poi montare in servizio. Carmelo, però, non è mai arrivato e, solo ieri dopo la segnalazione di alcuni familiari, è scattato l’allarme.

Ora gli inquirenti cercheranno, per quanto possibile, di capire cosa sia successo in quella maledetta notte in cui il Roya ha inghiottito strade e ponti e, purtroppo, anche Carmelo Alfano oltre a molti francesi, residenti nei piccoli centri dell’alta Val Roya.