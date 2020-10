L’ondata di maltempo dello corso fine settimana continua a lasciare tracce sul territorio. Non solo cataste di legna e rifiuti sulle spiagge, ma anche distese di detriti che formano ‘isole’ in mezzo al mare.

Ieri ne sono state avvistate a Bussana, questa mattina se ne vedono chiaramente due in avvicinamento all’imbocco di Porto Sole. E, purtroppo, abbiamo visto come spesso le cataste di legname portate dai fiumi nascondano il dramma dei tanti dispersi in territorio francese.