Ventimiglia: incidente in zona San Lorenzo, centauro ferito e portato in ospedale

Incidente in serata nella zona di San Lorenzo a Ventimiglia. Per cause da accertare un uomo è caduto mentre procedeva alla guida della propria moto riportando serie ferite. Sul posto l'intervento di Croce Verde Intemelia e automedica. Il personale sanitario ha stabilizzato l'uomo per poi predisporne il trasferimento in codice 'giallo' all'ospedale di Sanremo.