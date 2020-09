Chiusanico: incidente sulla Statale 28 del Nava, soccorsi in atto ed elicottero in arrivo (Foto e Video)

Incidente stradale, questo pomeriggio poco prima delle 14.30 sulla Statale 28 all’altezza di Chiusanico. Un uomo ha perso il controllo della sua Audi ed è finito contro il guard-rail.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Imperia, i Carabinieri, la Polizia Provinciale e la Protezione Civile. E’ stato inviato anche l’elicottero ‘Grifo’ per soccorrere più velocemente il ferito.

Le sue condizioni non sono gravi ed il traffico verso Chiusanico è rimasto bloccato per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso..