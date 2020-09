Prosegue il lavoro di sistemazione dell’illuminazione pubblica a Ventimiglia. Nell’ambito di un restyling che vede protagoniste anche le frazione, oggi sono partiti in centro gli interventi di via Mazzini e via Milite Ignoto.

Vengono installati 24 lampioni a doppia lampada in stile, totalmente a led. Un sistema che permette una illuminazione decisamente migliore e che, con la tecnologia a led, consentirà un notevole risparmio.