CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 28 settembre

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Centrale (tel. 0184 597822)Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – ore 20.45 – di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte - con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, Marie Narbonne - Commedia - "Arthur e César sono grandi amici da lungo tempo. Nonostante gli anni, il rapporto tra i due è sempre rimasto saldo. Arthur è un ricercatore, attento e scrupoloso. César è invece scontroso, poco attento alle norme ed è finito in bancarotta. Persino nel campo dei sentimenti sono differenti. Arthur ha una figlia ma è divorziato, nonostante speri di ricucire ancora il rapporto con la consorte; César non riesce mai a legarsi davvero con nessuna donna, fra un’avventura e l’altra. Per un caso del destino, Arthur viene a sapere che il suo amico è gravemente malato e, dall'altra parte, anche César scopre che l'altro è prossimo a passar a miglior vita. Come due veri grandi amici nel momento del bisogno, cercheranno uno di realizzare i sogni dell’altro, anche senza per forza comprendere perché avere desideri così diversi…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- IL GIORNO SBAGLIATO – ore 21.15 – di Derrick Borte - con Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Michael Papajohn – Thriller/Azione - "Rachel è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase della sua esistenza, in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni... mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- ENDLESS – ore 21.00 – di Scott Speer - con Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, DeRon Horton, Ian Tracey, Patrick Gilmore – Sentimentale/Drammatico - "Le vicende di Chris e Riley, follemente innamorati, che si ritrovano ad essere separati da un incidente orribile che lascia Chris in uno strano limbo tra la vita e la morte. Nell'agonia, Chris vede Riley soffrire, fino a quando non trovano un modo per entrare in connessione e condividere momenti divertenti e profondamente emozionanti, che trascendono dalla vita e dalla morte. È una storia di amore e di perdita, nella quale alla fine i protagonisti sono costretti ad imparare la lezione più dura di tutte: lasciare andare…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- PADRENOSTRO – ore 20.45 – di Claudio Noce - con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, Anna Maria De Luca - Drammatico - "Roma, 1976. Valerio ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre Gina, assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian, un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell'incontro, in un'estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- EASY LIVING - LA VITA FACILE – ore 21.15 – di Orso Miyakawa, Peter Miyakawa - con Manoel Hudec, Alberto Boubakar Malanchino, James Miyakawa, Camilla Semino Favro - Commedia - "Ventimiglia. Una ragazza che contrabbanda medicinali e sigarette, suo fratello adolescente, un maestro di tennis americano. L'improbabile trio si unisce intorno a Elvis, immigrato senza documenti, e tra una cena e una bottiglia di vino decide di aiutarlo a varcare il confine con la Francia per raggiungere la moglie incinta…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







