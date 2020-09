Bordighera: futuro dell'ospedale e disordini notturni ieri in Consiglio comunale, parla Giuseppe Trucchi

Giuseppe Trucchi, Consigliere comunale di opposizione a Bordighera, interviene dopo il Consiglio di ieri, nel quale è intervenuto il Direttore Generale della Asl 1, illustrandi il percorso relativo alla privatizzazione e rassicurando i consiglieri sul mantenimento del ‘Punto di Primo intervento’ con apertura giorno e notte sino all'inizio della nuova gestione.

“Abbiamo potuto approfondire anche i tempi di ingresso del gestore privato – sottolinea Trucchi - che sono legati alla emergenza Covid. In particolare l'Ospedale di Bordighera resterà a disposizione della gestione diretta della Asl per tutta la durata del periodo emergenziale e quindi allo stato attuale non è possibile prevedere con precisione la data di inizio della gestione privata. Per quello che riguarda l'aspetto contrattuale per ora risulta perfezionato un accordo precontrattuale che dovrebbe progressivamente portare al perfezionamento dell'atto amministrativo”.

Trucchi interviene anche in relazione ai gravi disordini notturni dello scorso fine settimana con il coinvolgimento di numerosi ragazzi: “La maggioranza ha bocciato la mozione da me presentata – ha detto - con la quale chiedevo una attivazione del Sindaco per mettere in campo iniziative di tipo preventivo, in accordo con gli altri sindaci del territorio e con le associazioni di volontariato e iniziative di tipo repressivo continuative ed efficaci. Vorrei spendere poche parole ancora per sottolineare che il disagio giovanile anche nella nostra provincia assume contorni inquietanti (basti considerare la percentuale di inadempienza scolastica). Ritengo quindi urgente un tavolo di lavoro comprensoriale o provinciale sulle politiche giovanili che veda come partecipanti: sindaci, Asl ,associazioni di volontariato e scuole. Nonostante la bocciatura in Consiglio della mia mozione in tal senso ritengo comunque utile portarla alla attenzione dei cittadini”.