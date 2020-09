Sanremo: in rada oggi lo splendido yacht 'Silencio' dell'armatore russo Nikita Bourtakov (Foto)

E’ in rada oggi di fronte a Sanremo lo yacht ‘Silencio’, costruito in acciaio e alluminio dal cantiere italiano Perini Navi e consegnato nel 2001 come terzo yacht della fortunata serie di 50 metri del cantiere.

Del valore di oltre 10 milioni di euro, può ospitare fino a 12 ospiti in cinque cabine ben arredate, inclusa una master suite. Ampiamente ristrutturata nel 2012, presenta interni personalizzati eleganti e sofisticati dal pluripremiato designer Christian Liaigre. Silencio ha dimostrato il suo valore anche nelle regate, vincendo la ‘Perini Cup’ 2013 e la ‘Millennium Cup’ 2015.

L'armatore di ‘Silencio’ è Nikita Bourtakov, russo ma direttore di una società inglese che commercia in frutta, verdura e fiori nel mondo.

(Foto di Tonino Bonomo)