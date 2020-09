Venerdì termina la campagna elettorale: Giovanni Toti la chiuderà con una serie di comizi in provincia di Imperia

Giovanni Toti chiuderà la campagna elettorale venerdì in provincia di Imperia. La conferma è rimbalzata da Genova nelle ultime ore. Per il Governatore, candidato alla riconferma, sarà un vero e proprio tour de force, quello che lo attendere nell’ultimo giorno utile di campagna.

Se, in mattinata infatti si muoverà nel genovese, al pomeriggio farà un giro per le province di Savona e Imperia. Toti, anche se il programma ufficiale deve ancora essere confermato, sarà a Imperia, in via San Giovanni verso le 16. Un’ora dopo è previsto il comizio a Sanremo in piazza Colombo e, quindi, sarà a Bordighera al Palazzo del Parco e infine a Ventimiglia, nella zona della chiesa di Sant'Agostino.

Mentre domani è atteso Matteo Salvini per il suo comizio di chiusura in piazza Colombo, la campagna elettorale vede interventi prevalenti del centrodestra nella nostra provincia, visto che sempre domani è previsto l’arrivo di Maurizio Lupi, a sostegno di Antonio Bissolotti.

Saranno due giorni intensi, quindi, sul piano politico per la nostra provincia, in attesa del voto Regionale (insieme al Referendum e cinque Comuni) di domenica e lunedì. Ricordiamo che lo spoglio elettorale inizierà proprio con il Referendum e, a seguire, quello delle elezioni Regionali. Martedì mattina, infine, è previsto quello delle Comunali.