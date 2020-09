Elezioni regionali. Sansa: “Cura e responsabilità: le parole chiave della nostra rivoluzione” (Video)

“Ci prenderemo cura della Liguria e dei liguri: ci prenderemo cura della loro, la nostra salute, del nostro territorio, dei nostri giovani, delle aziende e del mondo del lavoro”. Così Ferruccio Sansa dal palco di piazza Matteotti a Genova dal quale ha parlato per la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico. Con il candidato presidente anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti che ha definito Sansa “l'unico in grado di sconfiggere la destra e di governare con capacità e onestà la Regione”.

Pieno appoggio dal segretario 'dem', in una piazza Matteotti gremita e assorta durante il discorso di Ferruccio Sansa: “- ha esordito il candidato Pd e M5S -

Sansa ha poi esposto il programma della sua coalizione: sanità pubblica e per tutti e vicino a casa; lavoro e ambiente uniti in politiche di tutela ambientale e di valorizzazione dell'entroterra, "quinta provincia della Liguria", come la definisce sempre Sansa: “Proviamo a immaginare lunedì alle 15 quale Liguria possiamo costruire insieme. Contro quella degli ultimi cinque anni, quella dell'1 per cento dei Liguri, noi vogliamo che la nostra Liguria sia del 100 per cento; di tutti noi. Una Liguria che pensi ai più deboli e che allo stesso tempo torni in testa alle classifiche, che, oggi, ci vedono spesso tristemente ultimi”.