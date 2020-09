Elezioni Regionali: Maurizio Morabito (Cambiamo per Toti Presidente) "Ecco la ciclabile Camporosso-Dolceacqua" (Video)

Il candidato alla Regione Maurizio Morabito, recordman di preferenze nel suo comune di Camporosso di cui è vicesindaco da 6 anni, mostra una delle opere più belle create dalla sinergia tra la Regione e il comune che amministra. La pista ciclabile, che parte da Camporosso mare fino ad arrivare a Dolceacqua.

L'intervento è stato possibile grazie a tre contributi regionali, il primo comprende la passeggiata mare, dove è stata inserita una passerella che unisce due comuni importanti, Camporosso a Ventimiglia fino ad un tratto del plesso Raul Zaccari, continuando da località Bigauda alla centrale elettrica, finendo con il percorso su tutto il bedale dello splendido comune di Camporosso arrivando a Dolceacqua. Tutto questo è stato possibile, soprattutto per il suo impegno da vicesindaco e alla sua amministrazione comunale.

L'obiettivo futuro di Morabito se sarà eletto come consigliere regionale, sarà quello di impegnarsi per le infrastrutture, dando continuità all'Aurelia Bis da Ventimiglia a Sanremo, ultimando da Sanremo a Imperia, dare continuità al lavoro già iniziato da più di 10 anni con l'associazione frontalieri, fare da filo conduttore con i sindaci dei 66 comuni della provincia e ovviamente essere presente su tutto il territorio, dando la propria disponibilità.

Il lavoro da fare è molto e ci auguriamo che il candidato possa portare in regione il proprio impegno e la passione che lo distinguono, per dare un valore aggiunto al lavoro svolto in questi 5 anni dal Presidente Giovanni Toti e la sua squadra.