Sanremo: Geddo ed Eugenio Ripepi presentano i loro dischi alla sede del Club Tenco

Le canzoni di Geddo sono state utilizzate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato senza sosta in questi anni tra la Puglia e la Val d'Aosta, raggiungendo un vasto ed eterogeneo pubblico. Ha aperto il concerto di Daniele Silvestri e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Claudia Pastorino, L'Orage e Zibba.

Eugenio Ripepi , cantautore, regista, produttore, direttore artistico e scrittore di Imperia, è uscito lo scorso luglio con “ Roma non si rade ”, il suo terzo disco e la didascalia dell’album recita: “ Colori a occhi chiusi - Occhio destro ”.

“ Occhio destro ” è una metafora che inquadra questo disco come il primo di una dilogia a cui seguirà un secondo progetto discografico (“l’occhio sinistro”), dal titolo ancora nascosto.

L’occhio destro dell’autore, per ragioni autobiografiche dovute a difficoltà di lettura, attiene alla parte metafisica che non mette a fuoco il concreto e intuisce il divenire. L’occhio sinistro vede più nitido, ma meno lontano, ed è lo sguardo della rabbia sociale.

È stato insignito del Premio Città di Imperia San Leonardo come Cittadino Emerito .

Come scrittore Ripepi pubblica i libri: “Teatro-Canzone, Storia, Artisti, Percorsi”; “Scritti in festa per Eugenio Buonaccorsi”, prefato da Gino Paoli; “La canzone teatrale di Piero Ciampi”, presentato al Premio Tenco, “Il carnet del carnefice”, prefato da Vittorio Coletti; “Eredi del punto su tele di carne”, prefato da Giuseppe Conte; “La luce scalza”, prefato da Mario Stefani.