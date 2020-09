Imperia: sabato prossimo all'Oratorio San Giuseppe il concerto degli Shine, cover band dei Pink Floyd

Si riparte. Sabato prossimo il circolo Borgo Fondura, dopo lo stop imposto dalla pandemia mette in scena la Tribute Band ‘Shine’ performing Pink Floyd.

Chi meglio della storica band che in trent’anni di attività e le diverse reunion ha cantato brani per ritrovare la speranza in questo mondo. Pensiamo a Breathe: Respira, respira nell’aria, non aver paura che ti piaccia. O ‘Another brick in the wall’: Non abbiamo bisogno di essere tenuti sotto controllo. Dopo il Carnevale di sabato 22 febbraio che ha chiuso definitivamente le manifestazioni imperiesi ecco la voglia di lanciare un messaggio promozionale di speranza e ripartenza.

Gli Shine sono composti da: Mauro Vero (chitarra e voce), Mauro Germinario (basso elettrico e voce), Aagostino Anselmo (tastiere e cori), Dario Laino (chitarra), Ivan Voarino (batteria) e Marco Moraglia (service Audio e Luci)

Gli Shine saranno in concerto all’Oratorio San Giuseppe Piazzale Mons. Merello Borgo Fondura Imperia (campo dei Giuseppini). Verranno rispettate tutte le norme previste dai DCPM in vigore sull’emergenza Anti Covid. La prenotazione è obbligatoria. Informazioni al 3888797931.