Imperia: serie di sopralluoghi del Sindaco, sotto la lente il Rio Oliveto e lungomare Vespucci

La giornata del Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, è iniziata con un giro di sopralluoghi su alcuni cantieri cittadini.

Prosegue infatti l'importante opera di messa in sicurezza del Rio Oliveto, così come il grande lavoro su Lungomare Vespucci, il cui valore dell’appalto ammonta a oltre 245 mila euro. Un intervento questo cofinanziato per il 95% dal Fondo strategico regionale. In particolare il Comune ha affidato il lavori della fognatura con deodorizzazione e collettamento a rio delle Valli per porre fine anche ai miasmi. Il 17 luglio scorso sono stati invitati 26 operatori selezionati dalla stazione appaltante all’esito della procedura di preselezione pubblicata il 2 luglio sul portale appalti. In tutto sono pervenute 15 offerte.

Operai quindi a lavoro e la viabilità quindi continua ad essere modificata. In particolare la carreggiata a monte resta ancora chiusa per gli interventi in corso di realizzazione in corrispondenza con l’incrocio con lungomare Marinai d’Italia e quindi i mezzi sono stati dirottati su quella a mare dove è stato istituito il doppio senso fino all’intersezione con l’ex passaggio a livello.

È partito inoltre questa mattina il recupero del monumento ai caduti di Porto Maurizio.