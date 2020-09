Proteste, questa mattina, da parte di alcuni residenti di via Pietro Agosti a Sanremo, secondo i quali non sarebbe stata lavata la strada nella serata di ieri, come previsto.

“Hanno portato via alcune macchine con il carro attrezzi – ci scrivono i residenti – e i proprietari dovranno pagare le relative sanzioni, ma del lavaggio, che era importante, neanche l'ombra”.