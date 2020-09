Imperia: dopo lo stop per il Covid riapertura al pubblico da oggi delle sale della Biblioteca Civica

La Biblioteca Civica di Imperia riapre le porte al pubblico. Riprendono infatti da oggi le attività di consultazione e lettura all'interno dei locali siti al secondo piano dell'edificio. Negli ultimi mesi, a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, era rimasto attivo il solo servizio prestito dei libri, senza la possibilità di accedere alla struttura.

Sulla base del piano di sicurezza approntato per la riapertura, le sale saranno fruibili fino alla capienza massima di 30 posti. Le disposizioni in materia di sicurezza prevedono inoltre: l’ingresso obbligatorio con mascherina, l’ingresso uno alla volta, l’utilizzo di disinfettanti e igienizzanti e la registrazione nominativa delle presenze in sala in apposito registro. La consultazione dei volumi dovrà avvenire con appositi guanti.