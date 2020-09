Ventimiglia: acquisito un terreno in località 'Lacusan', la lista 'Scullino Sindaco' propone un cimitero per gli animali

La cura degli animali e per l’ambiente continua a essere al centro del dibattito e dei progetti della Lista Civica 'Scullino Sindaco'. A seguito della positiva conclusione della procedura di acquisizione di un terreno in zona Lacusan con l’intervento determinante dell’Assessore Panetta, l’idea è quella di creare, finalmente, un cimitero per animali.

“Anche su impulso e con l’attiva collaborazione del Direttivo della Lista Civica, stiamo valutando con gli uffici la fattibilità dell’intervento – dice l’Assessore - ma siamo positivi. Dotare la città di un cimitero per animali è un segno di civiltà, magari non compreso da tutti ma, sicuramente, apprezzato da molti”. Il tutto sarà fatto senza spendere soldi, incentivando la collaborazione tra pubblico e iniziativa privata.