Sanremo: il sindaco Biancheri in visita al forno chiuso qualche settimana fa per un caso di covid-19

Il sindaco Alberto Biancheri ha fatto visita oggi al forno di Enea, chiuso qualche settimana fa per via di un caso di covid-19.

“Il forno di Enea è da sempre un punto di riferimento a San Martino - dichiara il sindaco - alcune settimane fa la chiusura per Covid, in piena estate, arrivata tra l'altro dopo due mesi di chiusura per lockdown. Un colpo molto duro, ma Nadia e la sua famiglia, nonostante le difficoltà, non si sono mai arresi, e qualche giorno fa hanno finalmente riaperto. Avevo promesso loro che alla riapertura sarei passato e stamattina sono riuscito a trovare il tempo per venire ad assaggiare un pezzo della loro famosa sardenaira. In bocca al lupo”.