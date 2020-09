Primo giorno di scuola al Liceo ‘Cassini’ di Sanremo, intervista al dirigente Valleggi: “La parola chiave è ‘flessibilità’ per garantire l’istruzione in ogni situazione” (Video)

Da oltre sei mesi non tornavano tra i banchi. Questa mattina gli oltre mille alunni del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo sono tornati a ‘casa’ con un primo giorno di scuola destinato a passare alla storia.

L’ingresso di una popolazione scolastica così numerosa nono è cosa facile al tempo del covid-19, del distanziamento e di una serie di norme che vanno precisamente adattate alla caratteristiche di ogni singolo istituto. Ma, nonostante i comprensibili timori della vigilia, pare che tutto sia andato per il meglio come emerge dalle parole del dirigente Claudio Valleggi.

“È stato un ingresso ben regolamentato, tutti i ragazzi indossavano la mascherina - ha dichiarato ai nostri microfoni Claudio Valleggi, dirigente del ‘Cassini’ - le regole sono state comprese, nei giorni prossimi saremo più fluidi ma siamo soddisfatti. Ci si rende conto che la scuola è un diritto fondamentale, la scuola in presenza è un diritto per i ragazzi e un dovere dello Stato che va garantito”.

“La parola chiave è ‘flessibilità’, l’istituto parte con tutti gli studenti in presenza nel rispetto di tutte le normative - ha aggiunto Valleggi - dobbiamo essere in grado di garantire l’istruzione in ogni situazione, tutti i docenti hanno frequentato un apposito corso per la didattica a distanza e si tratta di individuare tecniche di insegnamento nuove. Noi abbiamo un insieme di strategie, rispetto all’anno scorso quando siamo stati colti di sorpresa siamo in grado di garantire l’istruzione con un insieme di strumenti compensativi”.