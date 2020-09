Primo giorno di scuola a Sanremo, Biancheri: “Grazie al lavoro di tutti oggi i ragazzi ripartono” (Foto e Video)

Sanremo ha rispettato le disposizioni ministeriali e oggi è ripartita con il primo giorno di scuola dopo ben sei mesi di assenza dai banchi. Anno storico il 2020 con la pandemia che ha bloccato l’attività in presenza tenendo lontani i ragazzi dalle scuole per un periodo mai tanto lungo nella storia recente del nostro Paese.

Il sindaco Alberto Biancheri questa mattina ha portato il proprio saluto alla scuola di San Giacomo, ma il suo messaggio è esteso a tutti gli alunni della città. “Porto un augurio di iniziare in serenità - ha dichiarato il sindaco Biancheri - oggi, grazie al lavoro di tutti, si riesce a far ripartire i nostri ragazzi in questo momento particolare. Tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi e c’è un grande lavoro per fare in modo che tutto si svolga in maniera sicura e rispettando le regole”.

L'intervista al sindaco Alberto Biancheri

“È una giornata un po’ strana per tutti, siamo qui con la mascherina, ma c’è tanta voglia di ripartire - ha concluso il primo cittadino - stiamo lavorando tutti insieme affinché anche le due classi del ‘Castillo’ possano ripartire insieme alle altre nel pieno della sicurezza, abbiamo messo due tensostrutture nel cortile per evitare lo spostamento dei ragazzi in altre scuole”.