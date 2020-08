Frontalieri, Alfieri (PD): "Risolto problema per targhe estere. Niente più blocchi per i frontalieri"

"Tra i tanti problemi creati dai decreti Salvini vi era anche quello del blocco della circolazione in Italia per i nostri lavoratori frontalieri che utilizzavano automezzi immatricolati oltre frontiera - dichiara il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri -. Un problema che oggi, grazie ad un mio emendamento al Decreto semplificazioni approvato in Commissione, abbiamo finalmente risolto: niente più blocchi ai mezzi con targa straniera guidati dai frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, Principato di Monaco e San Marino. I decreti Salvini hanno creato difficoltà ai territori e alle economie di frontiera - conclude Alfieri - piano piano e con costanza stiamo cercando di aiutarli a ripartire".